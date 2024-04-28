Мирошкина-Рудзит Валентина Ивановна 15.02.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирошкина-Рудзит Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1961

Отец: Мирошкин Иван Степанович

Мать: Казакова-Мирошкина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1984

Дочь: Рудзит- Барышева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Рудзит Иван Константинович

Рождение ребёнка
06.02.1987

Сын: Рудзит Александр Иванович

Отец ребёнка: Рудзит Иван Константинович

Рождение ребёнка
09.03.1988

Сын: Рудзит Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рудзит Иван Константинович

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