Мирошкина-Рудзит Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1961
Рождение ребёнка
24.10.1984
Дочь: Рудзит- Барышева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Рудзит Иван Константинович
Рождение ребёнка
06.02.1987
Сын: Рудзит Александр Иванович
Отец ребёнка: Рудзит Иван Константинович
Рождение ребёнка
09.03.1988
Отец ребёнка: Рудзит Иван Константинович