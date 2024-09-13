Алексей Гаврилов 28.09.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Гаврилов

Место рождения

Кожино

Дата рождения

28.09.1849 ст.

Дата смерти

26.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1849 ст.

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Ефимия Архипова

Кожино
Бракосочетание
21.05.1869

Жена: Федосья Григорьева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1871

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Несмелов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Григорьева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.06.1892
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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