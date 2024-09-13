Алексей Гаврилов
Место рожденияКожино
Дата рождения28.09.1849 ст.
Дата смерти26.06.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1849 ст.
Отец: Гавриил Иванов
Мать: Ефимия Архипова
Кожино
Бракосочетание
21.05.1869
Жена: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
27.08.1871
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
13.01.1874
Сын: Несмелов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Григорьева
Смерть
26.06.1892