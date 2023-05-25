Давыдкин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Давидов Михаил Фёдорович
Мать: Давидова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.
Дочь: Агапия Ивановна
Мать ребёнка: Давыдкина Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Давыдкина Евфимия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно