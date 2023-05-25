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Давыдкин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Давидов Михаил Фёдорович

Мать: Давидова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.

Дочь: Агапия Ивановна

Мать ребёнка: Давыдкина Евфимия Дмитриевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Давыдкина Евфимия Дмитриевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдкина Евфимия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно