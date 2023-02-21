Семакина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1864

Сын: Семакин Никифор

Отец ребёнка: Семакин Павел

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Павел

Смерть
Неизвестно
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