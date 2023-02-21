Семакина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1864
Сын: Семакин Никифор
Отец ребёнка: Семакин Павел
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Павел
Смерть
Неизвестно