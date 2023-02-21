Соловьева Ираида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1954
Рождение ребёнка
12.11.1957
Рождение ребёнка
09.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно