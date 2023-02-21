Соловьева Ираида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Ираида Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Петрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Петрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Петрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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