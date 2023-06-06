Яушев Ильшат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушев Ильшат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1971

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1971

Отец: Яушев Манур

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2008