(Бокова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бокова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Боков Василий Поохорович

Мать: не указана

Смерть
1853