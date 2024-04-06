Питерская (Пичугина) Степанида Филигоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерская (Пичугина) Степанида Филигоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1908

Сын: Питерский Никандр Иванович

Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович

Место рождения Никандра
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Питерский Павел Иванович

Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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