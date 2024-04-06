Питерская (Пичугина) Степанида Филигоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1908
Сын: Питерский Никандр Иванович
Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович
Место рождения Никандра
Рождение ребёнка
07.01.1910
Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Питерский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно