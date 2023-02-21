Рыкунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Рыкунов Василий

Мать: Рыкунова Антонина

Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Рыкунов Иван

Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна

село Олымь Курской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Дмитрий

Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкунова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Анатолий

Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
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