Рыкунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Рыкунов Василий
Мать: Рыкунова Антонина
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Рыкунов Иван
Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна
село Олымь Курской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыкунов Дмитрий
Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкунова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыкунов Анатолий
Мать ребёнка: Рыкунова Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно