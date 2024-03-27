Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна
Место рождения
Дата рождения13.02.1909
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Салих Губайдуллович
Рождение ребёнка
08.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Салих Губайдуллович
Смерть
2008