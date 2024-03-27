Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.02.1909

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Салих Губайдуллович

Рождение ребёнка
17.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Салих Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Салих Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2008

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