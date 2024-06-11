Кабакина (Пронина) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Пронин Петр Иродионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кабакина) Матрена
Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кабакин) Анисия
Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1900
Сын: Кабакин Иван (Иоанн) Иванович
Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1903
Дочь: Панфилова (Кабакина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно