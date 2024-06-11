Кабакина (Пронина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакина (Пронина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Пронин Петр Иродионов

Мать: Пронина Стефанида Федорова

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кабакина) Матрена

Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кабакин) Анисия

Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабакин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.07.1900

Сын: Кабакин Иван (Иоанн) Иванович

Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1903

Дочь: Панфилова (Кабакина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кабакин Иван Васильевич

Говоренки, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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