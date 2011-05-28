Вдовин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1959
Дата смерти28.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вдовина Людмила Владимировна
Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.2011