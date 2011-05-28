Вдовин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1959

Дата смерти

28.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вдовина Людмила Владимировна

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Людмила Владимировна

Смерть
28.05.2011