Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1921
Дата смерти?.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1921
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа Ибрагимович
Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиско Федор
Рождение ребёнка
15.05.1953
Дочь: Тиско Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Тиско Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиско Федор
Смерть
?.07.2002
Похороны
2002
Мядель, Мядельский район, Минская область