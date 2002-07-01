Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1921

Дата смерти

?.07.2002

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1921

Отец: Мейшутович Хасень Мустафович

Мать: Мейшутович Айша Сулеймановна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа Ибрагимович

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиско Федор

Рождение ребёнка
15.05.1953

Дочь: Тиско Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Тиско Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Мустафа Ибрагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиско Федор

Смерть
?.07.2002
Похороны
2002
Мядель, Мядельский район, Минская область
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