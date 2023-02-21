Федотовская Маремьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовская Маремьяна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Федотовский Никита Иванов

Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Федотовский Артемий Иванов

Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федотовский Антон Иванов

Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Федотовский Михей Иванов

Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотовский Иоанн Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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