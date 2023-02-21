Федотовская Маремьяна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Федотовский Никита Иванов
Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Федотовский Артемий Иванов
Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
1830 ст.
Отец ребёнка: Федотовский Иоанн Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно