Боргвардт (Borgwardt) Теодор Роберт Фридрихович 19.06.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБоргвардт (Borgwardt) Теодор Роберт Фридрихович

Боргвардт (Borgwardt) Теодор Роберт Фридрихович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.06.1880 ст.

Дата смерти

09.10.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1880 ст.

Отец: Боргвардт (Borgwardt) Федор (Friedrich Martin Theodor)

Мать: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 237. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Крещение
08.07.1880
Латышская церковь Христа Спасителя в Петербурге, г. Санкт-Петербург, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 237. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Смерть
09.10.1881 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 248. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.