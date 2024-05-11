Боргвардт (Borgwardt) Теодор Роберт Фридрихович
Место рождения
Дата рождения19.06.1880 ст.
Дата смерти09.10.1881 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1880 ст.
Отец: Боргвардт (Borgwardt) Федор (Friedrich Martin Theodor)
Мать: Боргвардт (Ханссон) Эмилия (Emilie Wilhelmine Alexandrine)
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 237. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Крещение
08.07.1880
Латышская церковь Христа Спасителя в Петербурге, г. Санкт-Петербург, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 237. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все
Смерть
09.10.1881 ст.
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 828, Опись 14, Дело 248. Выписки из метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших по приходам г. ... Показать все