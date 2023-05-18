Ловчикова (Иванова) Феоктиста Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1876
Дата смерти27.12.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.?.1898
Рождение ребёнка
28.08.1902
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Феодотия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
ОГАЧО И226-38-39, 074
Рождение ребёнка
23.06.1907
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Ловчиков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
29.04.1912
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Ловчиков Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: Евфросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Рождение ребёнка
08.11.1919
Сын: Ловчиков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович
Смерть
27.12.1931