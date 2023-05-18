Ловчикова (Иванова) Феоктиста Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Иванова) Феоктиста Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1876

Дата смерти

27.12.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.?.1898

Муж: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.08.1902

Сын: Ловчиков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Феодотия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-39, 074
Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Ловчиков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Ловчиков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Ловчиков Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Ловчиков Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: Евфросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Ловчиков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Игнатий Стефанович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
27.12.1931