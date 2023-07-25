Рыжков Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1997

Сын: Рыжков Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2001

Сын: Рыжков Артём Геннадбевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.07.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край