Рыжков Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1997
Сын: Рыжков Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2001
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.07.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край