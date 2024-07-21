Трищенков ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрищенков ??

Трищенков ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трищенков Дмитрий

Мать ребёнка: Трищенкова ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трищенкова ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

Мать ребёнка: Трищенкова ??

Смерть
Неизвестно

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