Трищенков ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трищенков Дмитрий
Мать ребёнка: Трищенкова ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трищенкова ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трищенков Парфён кузнец из Москвы
Мать ребёнка: Трищенкова ??
Смерть
Неизвестно