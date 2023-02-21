(Турышева) Екатерина Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Турышев Евдоким Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прибыткова Таисия
Отец ребёнка: не указан
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно