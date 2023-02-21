(Турышева) Екатерина Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турышева) Екатерина Селиверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Турышев Евдоким Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прибыткова Таисия

Отец ребёнка: не указан

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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