Костромина (Хабарова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Хабарова) Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1954

Дата смерти

04.05.2009

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954

Отец: Хабаров Сергей Семенович

Мать: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.05.2009
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