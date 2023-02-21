Жулидов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидов Иван Иванович

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Место рождения

Россия, Рязанская область, Спасский район, деревня Павловское

Дата рождения

14.03.1909

Дата смерти

13.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Рязанская область, Спасский район, деревня Павловское
Рождение ребёнка
18.12.1936

Сын: Жулидов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жулидова Александра Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулидова Александра Георгиевна

Смерть
13.05.1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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