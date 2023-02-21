Жулидов Иван Иванович
Место рожденияРоссия, Рязанская область, Спасский район, деревня Павловское
Дата рождения14.03.1909
Дата смерти13.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Рязанская область, Спасский район, деревня Павловское
Рождение ребёнка
18.12.1936
Мать ребёнка: Жулидова Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1984