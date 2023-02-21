Зашихин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1907
Сын: Зашихин Никифор (Никишка) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
16.04.1907
Сын: Зашихин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно