Зашихин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1907

Сын: Зашихин Никифор (Никишка) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Зашихин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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