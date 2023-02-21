Трофимов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957

Отец: Трофимов Николай Леонтьевич

Мать: Трофимова Вера Васильевна

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