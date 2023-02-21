Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трофимов Владимир Николаевич
Трофимов Владимир Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1957
Пол
Мужской
Отец
Трофимов Николай Леонтьевич
1922 г.р.
Мать
Трофимова (Курзина) Вера Васильевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957
Отец:
Трофимов Николай Леонтьевич
Мать:
Трофимова Вера Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия