Воронина (Тутуева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1991
Отец: Тутуев Алексей Николаевич
Мать: Тутуева Нина Ивановна
Бракосочетание
30.04.2008
Рождение ребёнка
15.07.2008
Дочь: Воронина Сарра Артемовна
Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович
Рождение ребёнка
19.07.2009
Сын: Воронин Тимофей Артемович
Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович
Рождение ребёнка
08.07.2012
Дочь: Воронина Варвара Артемовна
Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович
Рождение ребёнка
02.05.2015
Дочь: Воронина Светлана Артемовна
Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович