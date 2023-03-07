Воронина (Тутуева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Тутуева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1991

Отец: Тутуев Алексей Николаевич

Мать: Тутуева Нина Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.04.2008

Муж: Воронин Артем Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.07.2008

Дочь: Воронина Сарра Артемовна

Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.07.2009

Сын: Воронин Тимофей Артемович

Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.07.2012

Дочь: Воронина Варвара Артемовна

Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.05.2015

Дочь: Воронина Светлана Артемовна

Отец ребёнка: Воронин Артем Иванович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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