Тихонов Сергей
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Тихонов Ион
Мать: Тихонова ?
Работа или профессия
С 1917
пастух работник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова ?
Место жительства
Неизвестно
Вячка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1905 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Кандиевка; Пензенская обл., Городищенский р-н, Канаевка Воинское звание рядовой; красноармеец Награды Медаль «За отвагу» (2) ... Показать все
Смерть
Неизвестно