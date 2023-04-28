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Тихонов Сергей

Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тихонов Ион

Мать: Тихонова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
С 1917
пастух работник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова ?

Место жительства
Неизвестно
Вячка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1905 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Кандиевка; Пензенская обл., Городищенский р-н, Канаевка Воинское звание рядовой; красноармеец Награды Медаль «За отвагу» (2) ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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