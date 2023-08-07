Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Васильевич

Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно