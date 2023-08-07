Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Антон Матвеевич
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно