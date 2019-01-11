Арбузова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1956

Дата смерти

11.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1978

Сын: Арбузов Александр Александрович

Отец ребёнка: Арбузов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
20.07.1979

Дочь: Булдакова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Арбузов Александр Анатольевич

Смерть
11.01.2019
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