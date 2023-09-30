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Башев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Башев Иван Федорович

Мать: Аксинья Ивановна

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