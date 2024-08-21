Борисенков Стефан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисенков Алексей Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Борисенкова Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисенков Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Борисенкова Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно