Борисенков Стефан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенков Стефан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенков Алексей Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Борисенкова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенков Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Борисенкова Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова Матрена Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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