Каблукова (Вышеславцева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблукова (Вышеславцева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Каблуков Петр Петрович

Отец ребёнка: Каблуков Петр Иванович

Оттурицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Яковлева Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Каблуков Петр Иванович

Оттурицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблуков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно