Хакимова Гафура Бадретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова Гафура Бадретдиновна

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Место рождения

Зилим-Караново, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Зилим-Караново, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1915

Дочь: Фархшатова Зайнаб Хабибулловна

Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович

Бурлы, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1924

Сын: Хакимов Анвар Хабибуллович

Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович

Бурлы, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Хакимов Разяб Хабибуллович

Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович

Бурлы, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Хакимов Рашит Хабибуллович

Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович

Бурлы, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Хакимов Ансар Хибибуллович

Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович

Бурлы, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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