Хакимова Гафура Бадретдиновна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1915
Дочь: Фархшатова Зайнаб Хабибулловна
Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович
Рождение ребёнка
20.03.1924
Сын: Хакимов Анвар Хабибуллович
Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович
Рождение ребёнка
07.01.1928
Сын: Хакимов Разяб Хабибуллович
Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Хакимов Рашит Хабибуллович
Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Хакимов Ансар Хибибуллович
Отец ребёнка: Хакимов Хабибулла Хабдрахманович
Смерть
Неизвестно