Матюков Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Матюков Яков Константинов
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюков Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
15.01.?
Дочь: Матюкова Антонина
Мать ребёнка: Матюков Татьяна
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюков Татьяна
Смерть
Неизвестно