Клюшников Василий Михайлович 21.07.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюшников Василий Михайлович

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Место рождения

Радивоновка

Дата рождения

21.07.1923

Дата смерти

17.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1923

Отец: Клюшников Михаил

Мать: Клюшникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова (Реутова) Александра Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшникова (Реутова) Александра Ивановна

Военная служба
01.11.1943
с. Родионовка, Акимовский р-н, Запорожская обл., Украинская ССР
Место призыва: Акимовский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Акимовский р-н
Военная награда
11.03.1945
988 сп 230 сд 5 Уд.А 1 БелФ
орден Красной Звезды | Подвиг народа | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=22660830&tab=navDetailManAward | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=22660830&tab=navDetailManAward | звание сержант | дата ... Показать все
Военная награда
30.06.1945
988 сп 230 сд 5 Уд.А
орден Красной Звезды | Подвиг народа | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=28875090&tab=navDetailManAward | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=28875090&tab=navDetailManAward | звание сержант | дата ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшникова (Реутова) Александра Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени | Подвиг народа | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1523358083&tab=navDetailManUbil | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1523358083&tab=navDetailManUbil
Смерть
17.08.1998
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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