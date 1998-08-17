Клюшников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.07.1923
Дата смерти17.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1923
Отец: Клюшников Михаил
Мать: Клюшникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюшникова (Реутова) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
01.11.1943
с. Родионовка, Акимовский р-н, Запорожская обл., Украинская ССР
Место призыва: Акимовский РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Акимовский р-н
Военная награда
11.03.1945
988 сп 230 сд 5 Уд.А 1 БелФ
орден Красной Звезды | Подвиг народа | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=22660830&tab=navDetailManAward | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=22660830&tab=navDetailManAward | звание сержант | дата ... Показать все
Военная награда
30.06.1945
988 сп 230 сд 5 Уд.А
орден Красной Звезды | Подвиг народа | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=28875090&tab=navDetailManAward | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=28875090&tab=navDetailManAward | звание сержант | дата ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюшникова (Реутова) Александра Ивановна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени | Подвиг народа | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1523358083&tab=navDetailManUbil | http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1523358083&tab=navDetailManUbil
Смерть
17.08.1998
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно