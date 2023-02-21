Бутусова Устинья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1883
Дата смерти13.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Пантелеева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бутусов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Иванова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
20.06.1915
Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
18.10.1918
Сын: Бутусов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бутусов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович
Смерть
13.06.1955