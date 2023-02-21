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Бутусова Устинья Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1883

Дата смерти

13.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Пантелеева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бутусов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Иванова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Бутузов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Бутусов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бутусов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бутусов Николай Поликарпович

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
13.06.1955
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
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