Никифор Степанович
Место рожденияд. Пригороды Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Степан Петрович
Мать: Васса Михеевна
д. Пригороды Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1778
Сын: Безфамилии Иван Никифорович
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно