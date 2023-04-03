Никифор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Степанович

Место рождения

д. Пригороды Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Степан Петрович

Мать: Васса Михеевна

д. Пригороды Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Безфамилии Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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