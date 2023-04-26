Погудина (Оленёва) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оленёв Иван Васильевич
Мать: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Погудин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковязина Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Погудин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погудин Евгений