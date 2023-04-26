Погудина (Оленёва) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудина (Оленёва) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оленёв Иван Васильевич

Мать: Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Погудин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковязина Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Погудин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погудин Евгений

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