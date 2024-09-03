Василий Траневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Траневич

Василий Траневич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Траневич (Нечистик) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Траневич (Нечистик) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Траневич (Нечистик) Тамара Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.