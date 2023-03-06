(Рябоконь) Мария Алексеевна
Место рожденияПластуновская, Краснодарский кр.
Дата рождения13.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1985
Отец: Рябоконь Алексей Иванович
Мать: Лидия Васильевна
Пластуновская, Краснодарский кр.
Рождение ребёнка
18.05.2004
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Пронский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пронский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Сергеевна
Отец ребёнка: Пронский Сергей Александрович