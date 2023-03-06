(Рябоконь) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябоконь) Мария Алексеевна

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Место рождения

Пластуновская, Краснодарский кр.

Дата рождения

13.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1985

Отец: Рябоконь Алексей Иванович

Мать: Лидия Васильевна

Пластуновская, Краснодарский кр.
Рождение ребёнка
18.05.2004

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Пронский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пронский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Сергеевна

Отец ребёнка: Пронский Сергей Александрович

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