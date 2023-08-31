СКИДАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1974
Рождение ребёнка
12.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скиданова СВЕТЛАНА Владимировна
Рождение ребёнка
26.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скиданова СВЕТЛАНА Владимировна