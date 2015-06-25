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Морозикова Алёна Александровна
Морозикова Алёна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.2015
Пол
Женский
Отец
Морозиков Александр Александрович
1983 г.р.
Мать
Морозикова Оксана Андреевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2015
Отец:
Морозиков Александр Александрович
Мать:
Морозикова Оксана Андреевна
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