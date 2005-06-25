Дюпин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюпин Павел

Дюпин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

25.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюпина Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюпина Тамара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюпина Тамара Федоровна

Смерть
25.06.2005