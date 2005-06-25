Дюпин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти25.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюпина Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюпина Тамара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюпина Тамара Федоровна
Смерть
25.06.2005