Кураго Бронислав Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураго Бронислав Антонович

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Место рождения

Пантый, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.01.1937

Дата смерти

25.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Пантый, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1950 по 1957
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1957 по 1960
Инта, Инта, Республика Коми
Место жительства
С 1960 по 1962
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1962 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1969 по 1977
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1977 по 2017
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.11.2017
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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