Кураго Бронислав Антонович
Место рождения
Дата рождения22.01.1937
Дата смерти25.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 1957
Место жительства
С 1957 по 1960
Инта, Инта, Республика Коми
Место жительства
С 1960 по 1962
Место жительства
С 1962 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1969 по 1977
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1977 по 2017
Смерть
25.11.2017