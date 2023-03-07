Зыков Иннокентий Степанович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Зыков Степан
Мать: Зыкова Пелагея
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зыков Виктор Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зыкова Елизавета
Рождение ребёнка
04.03.1961
Сын: Зыков Сергей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зыкова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Елизавета
Смерть
Неизвестно