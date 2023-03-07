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Зыков Иннокентий Степанович

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Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Зыков Степан

Мать: Зыкова Пелагея

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1952

Сын: Зыков Виктор Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зыкова Елизавета

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.1961

Сын: Зыков Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зыкова Елизавета

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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