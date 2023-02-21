Баранина (Филимонова) Мария Клавдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нужных Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Баранина Маруся Павловна
Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Иванова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область