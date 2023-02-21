Баранина (Филимонова) Мария Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранина (Филимонова) Мария Клавдиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нужных Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Баранин Иван Павлович

Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Баранина Маруся Павловна

Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Иванова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Баранин Павел Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранин Павел Филиппович

Смерть
1975
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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