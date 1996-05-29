Башкова (Комаришина) Нина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкова (Комаришина) Нина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.2019

Дочь: Башкова Дарина Антоновна

Отец ребёнка: Башков Антон Андреевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.11.2021

Дочь: Башкова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Башков Антон Андреевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башков Антон Андреевич

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