Башкова (Комаришина) Нина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.2019
Дочь: Башкова Дарина Антоновна
Отец ребёнка: Башков Антон Андреевич
Рождение ребёнка
11.11.2021
Дочь: Башкова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Башков Антон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно