Александров Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1909
Мать ребёнка: Емельянова Марфа Емельяновна
Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1912
Сын: Яковлев Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: Емельянова Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
07.04.1914
Сын: Яковлев Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Емельянова Марфа Емельяновна
В метрической книге фамилия отца Александров - зачеркнула и исправлена на Андреев
Рождение ребёнка
03.02.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно