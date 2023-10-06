Александров Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1909

Сын: Яковлев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Емельянова Марфа Емельяновна

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Яковлев Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Емельянова Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Яковлев Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Емельянова Марфа Емельяновна

В метрической книге фамилия отца Александров - зачеркнула и исправлена на Андреев
Рождение ребёнка
03.02.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Марфа Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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