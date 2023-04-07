Бузин Александр Васильевич
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Дата рождения03.06.1911
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1911
Отец: Бузин Василий Николаевич
Мать: Бузина Евдокия ???
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
16 июня 1911 г. по новому стилю
Крещение
05.06.1911
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
18 июня 1911 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Петровна
Смерть
?.10.1941