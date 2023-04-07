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Бузин Александр Васильевич

Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево

Дата рождения

03.06.1911

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1911

Отец: Бузин Василий Николаевич

Мать: Бузина Евдокия ???

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
16 июня 1911 г. по новому стилю
Крещение
05.06.1911
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
18 июня 1911 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Петровна

Смерть
?.10.1941
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