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Шалин Платон Максимович
Шалин Платон Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.2013
Пол
Мужской
Отец
Шалин Максим Анатольевич
1984 г.р.
Мать
Семенченко (Шалина) Наталья
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2013
Отец:
Шалин Максим Анатольевич
Мать:
Семенченко Наталья
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