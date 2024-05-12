Платонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Иван

Место рождения

Хуразаны

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Платонова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
18.02.1937

Дочь: Платонова Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Платонов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Платонова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Фирсова (Платонова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Платонов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Платонова Люся Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна

Смерть
Неизвестно

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