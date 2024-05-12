Платонов Иван
Место рожденияХуразаны
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Платонова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
18.02.1937
Дочь: Платонова Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Платонова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Фирсова (Платонова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Платонов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Платонова Люся Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Феодосия Макаровна
Смерть
Неизвестно