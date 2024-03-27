Хисамиев Вазых Инсафутдинович
Место рожденияс.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области, РСФСР.
Дата рождения02.06.1927
Дата смерти26.10.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927
Отец: Хисамиев Инсафутдин
Мать: Хисамиева Имай
с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области, РСФСР.
Рождение ребёнка
07.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Инсафутдинова Магдания
с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области, РСФСР.
Смерть
26.10.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области, РСФСР.